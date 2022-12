Regierungskrise Dollar unterm Kissen: Südafrikas Präsident in Erklärungsnot

02. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa steht unter Druck. Bild: Bild: dpa

Eine halbe Million US-Dollar, versteckt unter Sofakissen, bringen Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa in Bedrängnis. Warum lagert der 70-Jährige so viel Bargeld auf seiner Rinderfarm? Und woher stammt es? Glasklar und glaubwürdig beantworten kann Ramaphosa die Fragen nicht - und so könnte Südafrika auch wegen seines Schweigens in eine Regierungskrise schlittern.