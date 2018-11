Regierungskrise in Israel Ministerpräsident Netanjahu lehnt Neuwahlen ab

JerusalemAngesichts einer Regierungskrise in Israel kämpft Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um eine Stabilisierung seiner rechtsreligiösen Koalition. „In dieser sensiblen Sicherheitslage wäre es falsch, Neuwahlen anzusetzen“, sagte Netanjahu am Sonntag nach Angaben seines Büros bei einer Regierungssitzung in Jerusalem.