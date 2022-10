Regierungskrise in London Britische Regierung vor Kollaps? Rücktritte und Chaos

19. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Suella Braverman ist aus der britischen Regierung ausgeschieden. Bild: Bild: dpa

Die seit Wochen schwelende Regierungskrise in London hat sich am Mittwoch erheblich verschärft. Nachdem sich Premierministerin Liz Truss bei der Fragestunde im Parlament am Mittag noch trotzig gezeigt hatte und einen Rücktritt ablehnte, schien am Abend die Lage außer Kontrolle zu geraten.