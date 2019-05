Regierungskrise in Österreich Der Skandal ist noch nicht ausgestanden

Stück um Stück wurde in den vergangenen Monaten die liberale Demokratie in Österreich attackiert und ihre Repräsentanten wie jene der Meinungsfreiheit angefeindet. Mit jeder kleinen Grenzüberschreitung bereitete die Bundesregierung unter Kurz den Boden für die ganz große Grenzüberschreitung. Der Ausstieg Österreichs aus dem UN-Migrationspakt zeigte sehr deutlich, wo die Reise hingeht: plötzlich schien im Alpenland alles verhandelbar zu sein. Auch Unternehmen könnten in diesen Sog aus populistischer Freihändigkeit geraten sein.



So kündigte der ehemalige Vizekanzler Strache in dem Skandal-Video vollmundig an, dem Baukonzern Strabag öffentliche Aufträge zu entziehen. Hintergrund von Straches Rachegelüsten ist die Person des Strabag-Eigentümers Hans Peter Haselsteiner, der seine Aversion gegen die FPÖ nie geheim gehalten hat. Auch in einem Interview mit der WirtschaftsWoche hatte Haselsteiner die FPÖ massiv kritisiert und der Partei Rechtsradikalismus vorgeworfen. Mittlerweile lässt die Strabag prüfen, ob ihr unter der Bundesregierung unter Kurz tatsächlich öffentliche Aufträge vorenthalten wurden.