Regierungskrise Israels Regierung strebt Neuwahlen an

Israels Acht-Parteien-Regierung plant Medienberichten zufolge die Auflösung des Parlaments und anschließende Neuwahlen. Die Koalition will in der nächsten Woche einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen, wie israelische Medien unter Berufung auf eine Regierungserklärung am Montagabend mitteilten.