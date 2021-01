Regierungskrise: Italiens Regierungschef Conte gewinnt Vertrauensfrage auch im Senat

Vor der Vertrauensabstimmung im italienischen Senat hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte dort eindringlich um Rückhalt für seine angeschlagene Regierung geworben. Die Senatoren mögen Bürger für pandemiebedingte Opfer entschädigen, indem sie für ihn votieren und so die politische Krise überwinden könnten, bat Conte am Dienstag in Rom.