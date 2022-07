Regierungskrise: Sri Lankas Präsident reicht Rücktritt per E-Mail ein

Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa hat Insidern zufolge nach seiner Flucht nach Singapur seinen Rücktritt per E-Mail eingereicht. Es sei nicht klar, ob das am späten Donnerstagabend abgeschickte Schreiben in dieser Form zulässig sei, erklärten zwei Regierungsvertreter, die namentlich nicht genannt werden wollten.