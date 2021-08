Regierungskrise Streit in Polens Regierung - Vize-Regierungschef Gowin entlassen

Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf den Privatsender TVN, der über eine in den Niederlanden registrierte Holding Teil des US-Konzerns Discovery ist. Besonders der Nachrichtensender TVN24 vertritt eine PiS-kritische Linie. Am Dienstagabend gingen mehrere Tausend Menschen in verschiedenen polnischen Städten gegen das Gesetz auf die Straße. Am Mittwoch will das Parlament darüber abstimmen. Zuletzt hatte die polnische Regierung signalisiert, die umstrittene Justizreform zu entschärfen, die als größter Konfliktpunkt in den Beziehungen zur Europäischen Union gilt.