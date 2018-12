 Regierungsstillstand: Forderung von Trump nach Finanzmitteln für Mauerbau erhöht Gefahr eines Shutdowns

WashingtonDie Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat einen Stillstand der Regierung wahrscheinlicher gemacht. Das von Republikanern dominierte Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag (Ortszeit) mit 217 Stimmen gegen 185 für ein Gesetzpaket, das Mittel in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer enthält. Der Gesetzentwurf geht jetzt an den Senat, wo er aller Voraussicht nach nicht angenommen wird.