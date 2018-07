Regierungsstreit in Italien: Di Maio weist Berichte über Rücktrittsforderungen von Minister zurück

An den Finanzmärkten sorgten die Medienberichte über einen Krach in der Koalition aus Di Maios Fünf Sterne Bewegung und der rechtsextremen Lega für Aufsehen. Hinzu kamen Äußerungen des Chefs des Haushaltsausschusses im italienischen Parlament, Claudio Borghi. Der Zeitung „Corriere della Sera“ zufolge sagte er, sein Land werde den Euro früher oder später verlassen. Investoren warfen italienische Staatsanleihen aus den Depots, die Renditen zogen an. Die Aktienmärkte gaben deutlich nach, bevor sie sich nach Di Maios Äußerungen wieder erholten.