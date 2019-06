Regionalkonferenzen in Großbritannien: Johnson und Hunt starten Wahlkampf für Premierministeramt

Der 55 Jahre alte Johnson dürfte sich dabei möglicherweise auch Fragen über sein Privatleben gefallen lassen müssen. Britische Zeitungen titelten am Samstag über einen angeblichen Vorfall in der Wohnung, die er sich mit seiner neuen Lebensgefährtin in London teilt. Dort hatten den Berichten zufolge Nachbarn wegen eines lautstarken Streits in der Nacht zum Freitag die Polizei gerufen.