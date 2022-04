Regionalmächte: Bericht: Iran und Saudi-Arabien nehmen Gespräche wieder auf

Zuvor hatte die Führung in Teheran eine Massenhinrichtung von 81 Männern in Saudi-Arabien verurteilt, unter denen auch 41 schiitische Muslime gewesen sein sollen. Das erzkonservative sunnitische Königreich Saudi-Arabien und die Islamische Republik Iran, die sich als Schutzmacht der Schiiten begreift, ringen seit Jahren um die Vormachtstellung im Nahen Osten und am Persischen Golf und liefern sich Stellvertreter-Kriege in der Region etwa in Syrien und im Bürgerkriegsland Jemen. Sunniten und Schiiten sind die beiden größten Gruppen unter den muslimischen Glaubensrichtungen. Extremisten beider Seiten bekämpfen sich in zahlreichen Ländern.