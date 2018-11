Regionalwahlen Ostukraine: Interimschefs der Separatisten erwartungsgemäß bestätigt

Donezk/LuhanskBei der umstrittenen Wahl in den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine haben wie erwartet die Interimschefs von Luhansk und Donezk gewonnen. Leonid Passetschnik setzte sich nach Angaben der Wahlkommission vom Montag in Luhansk mit 68,4 Prozent der Stimmen durch. Bei der Abstimmung am Sonntag in Donezk kam Denis Puschilin nach Auszählung fast aller Stimmen auf 60,9 Prozent.