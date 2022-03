Reichtum China legt schneller an Milliardären zu als jedes andere Land

Was die Forbes-Liste im Westen ist, das ist der Hurun-Report in China. Genau wie Forbes veröffentlicht das Magazin Hurun jährlich ein globales Milliardärs-Ranking, das sich in der Volksrepublik großer Aufmerksamkeit erfreut. Genau wie Forbes hat auch Hurun Tesla-Gründer Elon Musk mit einem geschätzten Vermögen von über 205 Milliarden US-Dollar in seinem aktuellen Ranking zum reichsten Mann der Welt gekürt.