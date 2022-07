Reimer direkt: Blank gegen Putin

Der Bundespräsident besucht US-Soldaten im oberpfälzischen Grafenwöhr. Routine? Von wegen: Frank-Walter Steinmeier ist das erste Staatsoberhaupt seit 25 Jahren, das sich zu den US-Soldaten begibt. Das passt zur Bundesrepublik: Militär am Rand, teuer, von gestern – so der fatale Konsens, der in Heruntersparen der Bundeswehr und Abschaffung der Wehrpflicht mündete. Politische Punkte waren mit Nähe zu Soldaten nicht zu machen.