Es ist, als falle in China der berühmte Sack Reis um, und keinen interessiert es. Was haben wir nicht gestritten über Boykottaktionen, gegen Russland, Saudi-Arabien, Iran – selbst gegen Brasilien und Israel. Als aber in Hongkong protestierende Studenten zusammengeknüppelt wurden, interessierte das an deutschen Unis: niemanden. Jetzt, da die große Mehrheit in Hongkong für Kandidaten der Demokratiebewegung gestimmt hat, wird zwar klar, dass hier nicht nur ein paar Radikale rebellieren.