Reimer direkt: Mit einem Schwein sollte man nicht ringen

Europa darf sich dennoch nicht auf den Abwertungs- und Zollwettlauf einlassen. Trump kann per Federstrich Zölle anheben, wo immer er mag, ohne Rücksicht auf langfristige Folgen. Das kann und will Europa nicht, dessen Interessen sich stark unterscheiden: Paris denkt an seine Bauern, Berlin an die Autobauer, Irland an die dort angesiedelten US-Konzerne.



„Trump ist ein Schwein, und jeder Bauer wird dir sagen: Du kannst nicht mit einem Schwein ringen, denn das Schwein wird dich umstoßen, in den Dreck ziehen und dabei grunzen“, sagte sein Exsprecher und Fan, der Hedgefondsmanager Anthony Scaramucci, gerade der Schweizer „Finanz und Wirtschaft“. Er rät Trumps demokratischen Herausforderern: Lasst euch nicht auf ein Spiel nach seinen Regeln ein, kontert ihn kühl und intellektuell.