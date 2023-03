Reise nach Russland Chinas Präsident Xi Jinping reist zu Putin

17. März 2023 | Quelle: dpa

Chinas Staats- und Parteichef: Xi Jinping. Bild: Bild: dpa

Der chinesische Präsident Xi Jinping will vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine nach Russland reisen. Wie das Außenministerium in Peking mitteilte, ist der Staatsbesuch auf Einladung des russischen Präsidenten für kommenden Montag bis Mittwoch geplant. Es ist der erste Besuch des chinesischen Staats- und Parteichefs in Moskau seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine.