Reisekonzern EU-Wettbewerbshüter genehmigen Milliarden-Staatshilfe für Tui

Der Reisekonzern Tui darf Staatshilfen in Milliardenhöhe empfangen. Eine entsprechende Genehmigung erteilten die EU-Wettbewerbshüter am Montag. Zugelassen sind deutsche Staatshilfen bis zu 1,25 Milliarden Euro für von der Coronakrise getroffenen Konzern, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit.