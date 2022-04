Reisekrise Wie die Coronakrise Chinas riesiger Tourismusbranche zusetzt

Die Corona-Welle in China setzt nicht nur Industrie und Einzelhandel unter Druck, sondern auch die riesige Tourismusbranche. Wie stark sie unter Lockdowns und Reisebeschränkungen leidet, zeigt ein Blick in die südliche Inselprovinz Hainan, die wegen ihres ganzjährig milden Wetters auch als Chinas Hawaii bezeichnet wird: Die Zahl der Touristenreisen nach Sanya an der Südspitze der Insel brach während der Ferien zum chinesischen Totengedenkfest (Qingming) Anfang April um 99,4 Prozent ein, wie offizielle Statistiken zeigen. Die Bettenauslastung der dortigen Hotels lag bei durchschnittlich 12,6 Prozent.