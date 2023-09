Religion Abayas-Verbot in französischen Schulen ab Montag

03. September 2023 | Quelle: dpa

Ist ab Montag in französischen Schulen verboten: Abayas für Frauen, Qamis für Männer. Bild: Bild: dpa

Um Kopftuch und Burkini-Badeanzüge hat Frankreich viel gestritten, nun sorgt ein Verbot von Abayas an Schulen für neuerlichen Wirbel. Zum Schuljahresbeginn von Montag an sind die traditionell von Frauen in islamischen Ländern getragenen knöchellangen Gewänder tabu, ebenso der entsprechende Überwurf für Männer, der Qamis. Das verfügte Frankreichs neuer Bildungsminister Gabriel Attal per Erlass.