Religion Pakistan: Polizei soll religiöse Minderheiten schützen

In den vergangenen Wochen hatten gewaltsame Angriffe auf Angehörige religiöser Minderheiten zugenommen. Am Mittwoch griff eine wütende Menschenmenge in der Provinz Punjab mehrere Kirchen an. Dutzende Verdächtige wurden nach Polizeiangaben später festgenommen. In der betroffenen Stadt Jaranwala stationierten die Behörden paramilitärische Einheiten und verhängten eine Ausgangssperre.