Religion Papst Franziskus beendet Mongolei-Besuch

04. September 2023 | Quelle: dpa

Der mongolische Präsident Ukhnaagiin Khurelsukh (r) empfängt Papst Franziskus vor dem Regierungsgebäude in Ulan Bator. Bild: Bild: dpa

Papst Franziskus hat seinen mehrtägigen Besuch in der Mongolei beendet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verließ das ostasiatische Land heute Mittag (Ortszeit) nach einer offiziellen Abschiedszeremonie am Flughafen Dschingis-Khan per Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita in Richtung Rom. Zuvor hatte der 86-Jährige in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator ein Sozialzentrum eröffnet und Mitarbeiter des kirchlichen Hilfswerks Caritas getroffen.