Auch Hollerich betont immer wieder, dass der Synodale Weg in Deutschland „kein Vorbild” für die Weltsynode sei: „Die beiden Initiativen sind sehr, sehr unterschiedlich.” Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wies dies in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur als „wenig hilfreich” zurück: „Natürlich ist die Weltsynode in Rom etwas anderes als eine Synodalversammlung in Deutschland”, sagte der Limburger Bischof. „Aber das ist doch gut so, dass es verschiedene Formate gibt.”