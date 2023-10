Religion Weltsynode ohne konkrete Beschlüsse: Weiter im nächsten Jahr

28. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Papst feiert die Heilige Messe mit den neuen Kardinälen und dem Kardinalskollegium auf dem Petersplatz. Bild: Bild: dpa

Ohne konkrete Fortschritte in Sachen Reformen ist am Samstag in Rom das Treffen der katholischen Weltsynode zu Ende gegangen. Nach fast vier Wochen verabschiedeten die etwa 360 Bischöfe und katholischen Laien - darunter erstmals auch Frauen - am Abend mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine gemeinsame Erklärung, die in strittigen Punkten allerdings eher vage blieb. Zum Abschluss am Sonntag gibt es im Petersdom noch einen großen Gottesdienst.