Remdesivir Trump glaubt an schnellen Impfstoff und Abbau von Einschränkungen

US-Präsident Donald Trump geht von einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus noch in diesem Jahr aus. Zum Ende des Jahres könne es eine Impfung geben, erklärte Trump am Sonntag bei einer Fragestunde des Senders Fox News im Denkmal Lincoln Memorial, in der er Fragen von Zuschauern beantwortete. Er widersprach damit der Einschätzung von Experten, dass die Entwicklung eines Impfstoffes 12 bis 18 Monate dauern könnte.