Rennen um US-Präsidentschaft Warum Michael Bloomberg trotz 500.000.000 Dollar Budget gescheitert ist

Mitte Februar steht Bloomberg auf einer Bühne im Schankraum einer Craft-Beer-Brauerei in Richmond im Super-Tuesday-Staat Virginia. Wieder ist der Andrang groß. Die Neugierde auf den Ex-Bürgermeister ist mit Händen zu greifen. Doch Bloomberg nimmt die Energie des Saales nicht auf. Langsam liest er, wie schon in Washington, seinen Text vom Prompter ab, bringt den üblichen Witz über seine Wahlkampfausgaben. Selbst als ein Waffenrechtsaktivist in den Raum stürmt und ihn lauthals als Faschisten beschimpft, weicht der Kandidat kaum vom Skript ab. Stoisch steht er am Rednerpult, während das Publikum den Pöbler niederbrüllt und schließlich aus dem Saal scheucht. „Es ist am einfachsten abzuwarten, bis er draußen ist“, sagt Bloomberg nur. Dann schließt er fast nahtlos an seine Standardrede an. Wenige Minuten später eskortiert sein Sicherheitsdienst ihn von der Bühne. Kaum Händeschütteln, kaum Selfies. Als sich die Tür hinter dem Kandidaten schließt, bleibt das Publikum recht ratlos zurück.