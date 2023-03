Rentenreform Erneut Streiks und Proteste in Frankreich

28. März 2023 | Quelle: dpa

Bereitschaftspolizisten hinter einer brennenden Barrikade in Nantes. Bild: Bild: dpa

In Frankreich haben am Dienstag erneut Hunderttausende gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron protestiert. Am Rande kam es nach Angaben der Polizei in mehreren Städten zu Krawallen. Landesweit rechneten die Behörden mit bis zu 900.000 Teilnehmern.