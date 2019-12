Rentenreform Streik in Frankreich: Verkehrsbehinderungen am Wochenende erwartet

In der vom Streik am härtesten getroffenen Stadt Paris machte sich kurz vor dem Wochenende eine Mischung aus Resignation und Nervenzusammenbruch bei den Fahrgästen breit. Zu den Stoßzeiten fahren nur wenige Züge; die Bahnhöfe und Züge sind dann völlig überfüllt. Bei der Staatsbahn SNCF legten am Freitag knapp 67 Prozent der Lokführer die Arbeit nieder - weniger als noch am Vortag, als 72 Prozent am Ausstand teilnahmen. Der Fernverkehr war am Freitag weiterhin stark gestört. Von jeweils vier geplanten TGV-Hochgeschwindigkeitszügen fuhr nach Angaben der Staatsbahn nur einer.