Rentenreform Streiks in Frankreich gehen weiter – Verkehrschaos im Großraum Paris

Auch am Montag wurden die Pariser Metro und die Vorstadtzüge wieder bestreikt – es ist bereits der fünfte Tag in Folge, an dem es massive Störungen im öffentlichen Verkehr gab. Auch die Züge des Fernverkehrs fuhren nur sehr eingeschränkt. Rund drei Viertel der Lokführer legten am Montag ihre Arbeit nieder, wie die Staatsbahn SNCF mitteilte.