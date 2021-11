Replik auf Nobelpreisträger History matters! Joseph Stiglitz liegt falsch

Theoretisch lässt sich darüber natürlich endlos streiten. In der Praxis der Wirtschaftspolitik ist aber entscheidend, was die gesamtwirtschaftlichen Indikatoren an Knappheitssignalen anzeigen. Das letzte Jahrzehnt war nun in der Tat eine Dekade außerordentlich schwacher Preisinflation, niedriger Zinsen und mäßiger Lohnabschlüsse – und zwar fast global. Dies stärkte die Sicht jener, die politisch für eine expansive Geld- und Fiskalpolitik argumentierten. Nicht zuletzt aufgrund der langen Nachwirkungen der Weltfinanzkrise und dann wieder durch den Nachfrageausfall infolge von Corona war es naheliegend, dass die Zentralbanken und der Staat ihre Rolle als „Lender of Last Resort“ sowie Initiator öffentlicher Aufträge offensiv ausfüllten. Dies geschah – zuletzt auch in der EU in dem gewaltigen Ausmaß der beschlossenen Rettungspakete. Und diese wirken: In der Spätphase von Corona, in der wir stecken, haben sich die Wachstumsraten kräftig erholt – und zwar in der gesamten westlichen Welt.