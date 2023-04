Seit Beginn von Bidens Amtszeit hat es nach Pentagon-Angaben neun Überstellungen gegeben, einige davon in den vergangenen Tagen und Wochen. Bis auf eine Ausnahme sind alle in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Anwalt Wells Dixon vom Center for Constitutional Rights in New York sieht darin einen gewissen Fortschritt, sagt aber auch: „Das ist keine Überstellungsrate, die in den nächsten Jahren zu einer Schließung führen wird.” Unter Bush habe es rund 500 Transfers gegeben, unter Obama etwa 200, unter Trump nur eine. Dixon hat sich darauf spezialisiert, gegen unrechtmäßige Inhaftierungen in Guantánamo vorzugehen, und vertritt selbst Gefangene.