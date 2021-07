Reporter ohne Grenzen: Ungarns Premier Orban landet auf Liste von Gegnern der Pressefreiheit

Mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban steht erstmals ein EU-Ministerpräsident bei Reporter ohne Grenzen auf der Liste der größten Feinde der Pressefreiheit. Orban greife seit seiner Rückkehr an die Macht 2010 „Pluralismus und Unabhängigkeit der Medien in Ungarn“ an, erklärte die Organisation am Montag auf ihrer Internet-Seite.