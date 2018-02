Republikaner feiern Donald Trump und Waffenbesitz: „Sitzt meine Frisur?“

Während Oberschüler aus Florida also die progressive Bewegung in den USA befeuern und einen Anti-Waffen-Marsch in Washington organisieren, zeigt sich auf der CPAC ein konservativer Nachwuchs, der mit den linksliberalen Altersgenossen nichts gemein haben will. In Gesprächen machen junge Besucherinnen deutlich, was sie denken: Women’s Marches finden sie diskriminierend, Abtreibungen falsch, christliche Werte wichtig, starke Staatsgrenzen richtig.