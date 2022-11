Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Verurteilung Russlands als staatlicher Terror-Unterstützer durch das EU-Parlament. „Russland muss auf allen Ebenen isoliert und zur Verantwortung gezogen werden”, schrieb der 44-Jährige am Mittwoch in sozialen Netzwerken. Damit solle dem „langjährigen politischen Terrorismus” Russlands in der Ukraine und der Welt ein Ende gesetzt werden.