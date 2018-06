Rettungsaktion in der Schwebe: Italien und Malta verweigern Boot mit Hunderten Flüchtlingen die Einreise

RomItalien will nach Angaben aus Regierungskreisen ein Schiff mit 629 Flüchtlingen an Bord nicht in seine Häfen lassen. Stattdessen sei Malta aufgefordert worden, die Menschen aufzunehmen, sagte der Vertreter am Sonntag. Malta wies dies zurück und erklärte, man habe nichts mit der Rettungsaktion zu tun.