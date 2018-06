VallettaNach einer tagelangen Odyssee auf See ist das Rettungsschiff „Lifeline“ mit 234 Flüchtlingen und Migranten an Bord in einen Hafen von Malta eingelaufen. Anschließend sollte der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch am Mittwoch von der Polizei befragt werden. Er verließ das Schiff als Letzter, umarmte zuvor Crewmitglieder, und stieg dann in ein bereitstehendes Polizeiauto. Heute beginnt in Brüssel der EU-Gipfel mit dem Schwerpunkt Flüchtlingspolitik.