Rex Tillerson: Ehemaliger US-Außenminister sieht US-Demokratie in Gefahr

WashingtonDer ehemalige US-Außenminister Rex Tillerson hat Angriffe auf Fakten beklagt. So etwas könne zum Verlust der Freiheit führen, sagte Tillerson am Mittwoch vor Absolventen des Militärinstituts in Virginia. Nur Gesellschaften, die nach Wahrheit streben und sich alternativen Wirklichkeiten entgegenstellten, seien wirklich frei.