Rex Tillerson: USA und Türkei müssen „in dieselbe Richtung“ gehen

Tillerson erklärte in Amman, die Türkei werde aus einigen Gebieten im Irak und in Syrien bedroht. Das endgültige Ziel sei in Syrien jedoch, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu schlagen und die Genfer Friedensgespräche voranzutreiben. Tillerson hatte am Vortag in Kuwait gesagt, die türkische Militäroffensive in Afrin lenke vom gemeinsam vereinbarten Kampf gegen den IS ab.