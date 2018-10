Rezepte à la Trump Wie Bolsonaro Brasiliens Wirtschaft verändern möchte

In der Außenpolitik will Bolsonaro Trump nacheifern. Er zieht zwischenstaatliche Handelsabkommen multilateralen vor, will die Botschaft in Tel Aviv nach Jerusalem verlegen und gegenüber dem Nachbarland Venezuela eine härtere Haltung einnehmen. Er hat vorgeschlagen, Venezolaner, die vor dem Chaos in ihrer Heimat fliehen, in Flüchtlingslager zu stecken.

Bolsonaro hat sich hart gegenüber China geäußert, dem wichtigsten Handelspartner Brasiliens. Im Februar besuchte er Taiwan, das von der Pekinger Staatsführung als chinesisches Territorium beansprucht wird. Er sagte einem brasilianischen Radiosender, Brasilien könne nicht „China oder irgend einem anderen Land erlauben, zu kommen und Brasilien zu kaufen, statt in Brasilien zu kaufen“.