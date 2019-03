Rezession Arbeitslosigkeit in der Türkei gestiegen

Die Arbeitslosenquote in der Türkei ist innerhalb eines Jahres um 3,1 Prozentpunkte gestiegen. Am Freitag veröffentlichten Zahlen aus dem Statistikamt in Ankara zufolge lag sie Ende Dezember 2018 bei 13,5 Prozent. Damit waren zu diesem Zeitpunkt nach offiziellen Angaben 4,3 Millionen Türken ohne Arbeit - rund eine Million mehr als noch im Dezember 2017, wie die Zeitung „Hürriyet“ berichtete.