Rezession: Arbeitslosigkeit, Inflation, Energiekosten: Großbritannien streikt

Doch Arbeitsniederlegungen gibt es im laufenden Monat fast an jedem Tag: Derzeit rollt eine neue Streikwelle der Eisenbahner, am Donnerstag und am 20. Dezember will auch das Pflegepersonal in den Ausstand treten. Gewerkschaften gehen davon aus, dass im laufenden Monat mehr als eine Million Arbeitstage in Großbritannien durch Streiks verloren gehen werden. Dies weckt Erinnerungen an den sogenannten „Winter des Unmuts“ von 1978 und 1979, der in Großbritannien durch zahlreiche Streiks und klirrende Kälte geprägt war.