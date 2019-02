 Richard Grenell: US-Botschafter kritisiert deutsche Pläne bei Verteidigungsausgaben

BerlinTrotz deutscher Zusagen für eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben zeigen sich die USA unzufrieden damit. „Die deutschen Zusagen, die Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent (des Bruttoinlandsprodukts) zu erhöhen, genügen nicht. Die Nato verlangt 2 Prozent bis 2024“, sagte der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, der „Welt am Sonntag“ wenige Tage vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.