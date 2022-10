Rishi Sunak Der Finanzlobbyist in der Downing Street

Im April war zudem bekannt geworden, dass Sunaks Frau einen umstrittenen Steuerstatus besaß, der es ihr erlaubte, in Großbritannien keine Steuern auf Einkommen aus dem Ausland zu zahlen. Der Guardian schätzte, dass sie damit bis zu 20 Millionen Pfund an Steuern in Großbritannien gespart haben könnte. Der Vorfall sorgte für einen Aufschrei. Murthy erklärte, sie werde in Zukunft auch ihr Einkommen im Ausland in Großbritannien versteuern. Ein wütender Sunak leitete eine Untersuchung ein, die klären sollte, wie Informationen über den Steuerstatus seiner Frau an die Öffentlichkeit gelangen konnten.