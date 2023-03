Rivalen: Außenminister von Saudi-Arabien und Iran planen baldiges Treffen

Nach der Annäherung von Saudi-Arabien und dem Iran ist in den kommenden Wochen ein persönliches Treffen der Außenminister der beiden Länder geplant. Prinz Faisal bin Farhan Al Saud und Hussein Amirabdollahian hätten bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage telefoniert und dabei vereinbart, sich noch während des derzeitigen Fastenmonats Ramadan zu treffen, berichtete die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA am Montag. Der Ramadan hat vor wenigen Tagen begonnen und endet am 21. April.