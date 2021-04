Rivalität : Saudi-Arabien und Iran sprechen über Wiederaufbau der Beziehungen

Eine Stellungnahme beider Seiten zu dem Bericht war zunächst nicht zu erhalten. Der „Financial Times“ zufolge bestritt ein saudiarabischer Regierungsvertreter jegliche Gespräche. Der Bericht über die Gespräche kommt allerdings in einer Zeit, in der der neue US-Präsident Joe Biden auf ein Ende des Kriegs im Jemens dringt und an einer Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran arbeitet.