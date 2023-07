Robert Habeck in Indien Habecks heikle Indien-Reise: Wo De-Risking zum Risiko wird

Ein Roboterarm sortiert für Darshika Dhuri kleine Schalterteile, sie sind weiß, etwa halb so breit wie eine Streichholzschachtel und mit einem QR-Code gekennzeichnet. Je nach Qualität werden sie auf einer Palette platziert, es gibt „Good Objects“ und „Bad Objects“, auf einem Monitor leuchtet die Einstufung grün und rot auf. Dhuri überwacht den Ablauf in einer Maschinenhalle in Mumbai. Die 17-Jährige lässt sich hier bei Siemens zur Mechanikerin ausbilden, an diesem Freitag zeigen sie und rund 100 andere Azubis dem deutschen Wirtschaftsminister, was sie gelernt haben. Bei Dhuri landet alles dort, wo es hingehört. Aufgabe erledigt. Das kann Robert Habeck nicht von sich behaupten.