Roboterbauer Oettinger bereiten Kuka-Entwicklungen Sorgen

Gu begründete die überraschende Trennung von Vorstandschef Reuter mit der geschäftlichen Entwicklung von Kuka, die die Nummer eins in China werden soll. „Dafür muss das Unternehmen schnell wachsen. In den vergangenen zwei Jahren ist Kuka aber gegenüber den Wettbewerbern zurückgefallen und hat Marktanteile verloren. Der chinesische Markt entwickelt sich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Gu.