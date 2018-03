Rohingya in Myanmar: „Sie wollen uns auslöschen“

Die muslimischen Rohingya werden schon seit Jahrzehnten von der buddhistischen Mehrheit in Myanmar verfolgt. Sie sind in ihren Dörfern und oft sogar in ihren Häusern eingeschlossen. Landwirtschaftliche Tätigkeiten, Fischerei, Nahrungssuche, Handel und andere Arbeiten sind ihnen verboten. Mit anderen Worten: Sie können nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und des Zugangs zu Nahrungsmitteln sind zwar schon lange in Kraft, wurden in den vergangenen Wochen aber dramatisch verschärft, wie die Interviews zeigen.