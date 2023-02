Rohstoffe in Chile: Ist Deutschland auf dem Weg in die Lithium-Unabhängigkeit?

Cornelia Sonnenberg ist seit knapp 16 Jahren Hauptgeschäftsführerin der AHK in Chile und war bei Scholz Besuch dabei. „In den aktuellen Zeiten bekommt die Rohstoffbeschaffung einen ganz neuen Fokus und Stellenwert“, so Sonnenberg, „die Herausforderung aber liegt vor allem in der Sicherung“. So habe die Rohstoffsicherung eine andere Größenordnung, da sie ein starkes Engagement vor Ort und Investitionen impliziert. Wenn Deutschland Rohstoffe sichern will, müsse eine Form gefunden werden, um sich direkt zu beteiligen und Investitionen in die Hand zu nehmen. „Deutschland muss ja nicht Mehrheitseigner werden, aber eine gewisse Beteiligung an Abbau und Verarbeitung von Lithium hier vor Ort wäre angebracht“.